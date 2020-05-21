إصابات كورونا تتخطى 5 ملايين بالعالم.. 70% بأميركا وأوروبا

أعلن رسميا إصابة أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد في العالم، 70% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش، الخميس.

وبلغ عدد الإصابات خمسة ملايين وستة آلاف و730 إصابة بينها 328 ألفا و47 وفاة، خصوصا في أوروبا (مليون و954 ألفا و519 إصابة و169 ألفا 880 وفاة)، القارة الأكثر تضررا، والولايات المتحدة، حيث أصيب مليون و551 ألفا و853 شخصا وتوفي 93 ألفا و439.

لكن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات، لأن العديد من الدول لا تجري فحوصات سوى للحالات الخطيرة.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 83 حالة وفاة و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العديد الإجمالي للوفيات إلى 28215، والإصابات إلى 144 ألفا و163 حالة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 110 وفيات و418 إصابة جديدة.

ويستمر انخفاض عدد المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات، إذ يعالج حاليا 17583 شخصا، أي بتراجع قدره 358 حالة.

وفيات كورونا في إسبانيا تتراجع لأقل من 50



قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس إنها سجلت 48 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليتراجع بذلك معدل الوفيات اليومية لأقل من 50 لأول مرة منذ 16 مارس آذار.

وقالت الوزارة إن إجمالي الوفيات بلغ 27940 بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 482 حالة ليصل إلى 233037.

وفي روسيا، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء فيروس كورونا في روسيا إلى 3099 اليوم الخميس بعد أن قال مسؤولون إن 127 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554.

وفي ألمانيا، كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752. وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الخميس إنها رصدت 448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 29812 حالة.

وسجلت سنغافورة حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 23.

وفي البرازيل، اتسع نطاق انتشار فيروس كورونا في البرازيل وقد يسجل البلد الواقع بأميركا الجنوبية ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم قريبا وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن 888 حالة وفاة ونحو 20 ألف إصابة يوم الأربعاء.

وتسجل روسيا حاليا ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 18859 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 291579 وفقا لأرقام وزارة الصحة.

ويوم الاثنين الماضي، تجاوزت البرازيل بريطانيا لتسجل ثالث أعلى عدد إصابات في العالم وأعلنت يوم الثلاثاء عن وفاة 1179 شخصا بالفيروس.

وفيات يومية قياسية في المكسيك

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة، وذلك في حصيلة وفيات يومية قياسية منذ ظهور الوباء.

ووفقا للإحصاء الرسمي فإن عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد وصل إلى 56594 بينما ارتفعت الوفيات إلى 6090 في المجمل. وسجلت المكسيك أكبر حصيلة يومية للإصابات المؤكدة يوم الثلاثاء بالإعلان عن 2713 حالة إصابة جديدة.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في باكستان إلى 48091 حالة مؤكدة، منها 1017 حالة وفاة، بينما بلغ عديد الحالات التي تماثلت منها للشفاء 14155 حالة.

ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 32 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 2193 إصابة بالفيروس.