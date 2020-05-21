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كورونا يصيب 745 بألمانيا.. ويوسع انتشاره بالبرازيل

المصدر: دبي - العربية.نت، وكالات
من البرازيل
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كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752. وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

وفي البرازيل، اتسع نطاق انتشار فيروس كورونا في البرازيل وقد يسجل البلد الواقع بأميركا الجنوبية ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم قريبا وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن 888 حالة وفاة ونحو 20 ألف إصابة يوم الأربعاء.

من ألمانيا (فرانس برس) من ألمانيا (فرانس برس)

وتسجل روسيا حاليا ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 18859 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 291579 وفقا لأرقام وزارة الصحة.

من البرازيل من البرازيل

ويوم الاثنين الماضي، تجاوزت البرازيل بريطانيا لتسجل ثالث أعلى عدد إصابات في العالم وأعلنت يوم الثلاثاء عن وفاة 1179 شخصا بالفيروس.

وفيات يومية قياسية في المكسيك

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة، وذلك في حصيلة وفيات يومية قياسية منذ ظهور الوباء.

من المكسيك من المكسيك

ووفقا للإحصاء الرسمي فإن عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد وصل إلى 56594 بينما ارتفعت الوفيات إلى 6090 في المجمل. وسجلت المكسيك أكبر حصيلة يومية للإصابات المؤكدة يوم الثلاثاء بالإعلان عن 2713 حالة إصابة جديدة.

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#كورونا
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