إيطاليا.. استقرار كبير في وفيات وإصابات كورونا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن البلاد سجلت 156 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، اليوم الخميس، مقابل 161 حالة في اليوم السابق، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة قليلا إلى 642 من 665 أمس.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات المسجل منذ اكتشاف انتشار فيروس كورونا في 21 فبراير شباط بلغ 32486، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 228006، وهي سادس أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وتراجع عدد الأشخاص المسجلين على أنهم حاملون للمرض إلى 60960 من 62752 في اليوم السابق.

ويرقد في وحدات العناية المركزة، اليوم الخميس، 640 مريضا، انخفاضا من 676، أمس الأربعاء، في تراجع مستمر منذ فترة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 134560 مقابل 132282 في اليوم السابق.

وأفادت الوكالة أنه تم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لعدد 2.079 مليون شخص، حتى اليوم الخميس، مقابل 2.038 مليون أمس من إجمالي سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.

كونتي: اجتزنا الأسوأ

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، إن إيطاليا تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ التي تسبب فيها مرض كوفيد-19الناجم عن فيروس كورونا، مضيفا أنه يتعين على البلد الآن دخول المرحلة الجديدة بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأنٍّ.

وأضاف كونتي أثناء عرض أحدث مجموعة حوافز حكومية أمام البرلمان: "يمكننا أن نقول إننا تجاوزنا الأسوأ، لا يمكننا التوقف انتظارا للقاح وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج‭‭ ‬‬معيبين على نحو غير قابل للإصلاح".

كما أوضح أيضا أن البنوك "يمكنها بل يتعين عليها بذل المزيد لا سيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها الدولة".

وإلى ذلك، سيكون بإمكان المطارات الإيطالية كافة إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الثالث من حزيران/يونيو، وفق ما أعلنت وزيرة النقل والبنى التحتية، الأربعاء.

وأوضحت باولا دي ميكلي أمام مجلس النواب أنه "سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة بدءا من 3 حزيران/يونيو المقبل، حين سيسمح مجدداً بعمليات النقل المحلية والدولية".

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وتخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر نحو شهرين للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وإلى ذلك، أفادت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بتسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال 24 ساعة، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.