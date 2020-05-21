تحديثات كورونا في الدول العربية الخميس

بثت وكالة أنباء الإمارات على "تويتر"، الخميس، نقلا عن وزارة الصحة، رصد 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 وفيات.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية على "فيسبوك"، الخميس: تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة.

وفي الأردن، شهد، الخميس، 11 حالة شفاء ليتبقى في مستشفيات العزل 158، فضلا عن رصد 12 إصابة جديدة، بينهم 7 لأردنيين قادمين من دول مجاورة وأوروبية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 684.

قطر والبحرين والكويت

هذا وأفادت وزارة الصحة القطرية على "تويتر"، الخميس، برصد 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ الإجمالي 38651، مع تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17.

وفي المنامة، أكدت وزارة الصحة البحرينية على "تويتر"، الخميس، رصد 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى تسجيل 147 حالة شفاء جديدة، وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 3715.

كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية على "تويتر" عن المتحدث باسم وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 18609.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة كورونا جديدة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 1024، فيما ظل عدد الوفيات عند 26 حالة.

ونقلت قناة "إل.بي.سي" اللبنانية على "تويتر"، عن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تمديد فترة التعبئة العامة من 25 مايو/أيار حتى 7 يونيو/حزيران بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع، وذلك في سياق مواجهة فيروس كورونا.

تونس تفتح الأنشطة 4 يونيو

وفي تونس، قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا فتح المساجد ودور العبادة ابتداء من 4 يونيو، وكذلك إعادة فتح المطاعم بجميع أصنافها والمقاهي في ذات التاريخ.

كما أشارت اللجنة إلى إعادة فتح الفنادق والمطاعم السياحية بطاقة استيعاب وتشغيل 50 في المئة، واستئناف أنشطة المراكز الثقافية، وعودة أنشطة المتاحف والمواقع الأثرية مع الحفاظ على طاقة استيعاب لا تتجاوز 50 في المئة، وذلك بالتزامن مع عودة الأنشطة يوم 4 يونيو.

الجزائر تعلق حركة المرور في يومي عيد الفطر

وإلى ذلك، قررت الحكومة الجزائرية تعليق حركة المرور ومنع جميع السيارات، بما في ذلك الدراجات النارية، من السير خلال يومي عيد الفطر في جميع الولايات وكافة الأوقات حتى خارج أوقات الحجر الصحي المقرر من الواحدة بعد منتصف الليل إلى السابعة من صباح اليوم التالي.

وذكرت الحكومة في بيان لها أن هذه التدابير التي تأتي في إطار النظام الصحي الوطني، وترمي أساسا إلى تقليص تنقل الأشخاص إلى أقصى حد، والتجمعات التي قد تنجم عنها كل الأوضاع الـمشجعة على انتشار وباء كورونا فيروس.

وفي تطور لاحق، بثت الإذاعة الجزائرية على "تويتر" نقلا عن وزارة الصحة، اكتشاف 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 7 وفيات.

إصابات جديدة في سلطنة عمان

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، الخميس، 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ الإجمالي 6370.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات حاليا 30، فيما تماثلت 1821 حالة للشفاء.

وحثت الوزارة، المواطنين على التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.