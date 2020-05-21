327 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، الخميس، 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ الإجمالي 6370.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات حاليا 30، فيما تماثلت 1821 حالة للشفاء.

وحثت الوزارة، المواطنين على التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.