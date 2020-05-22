السعودية: 2642 إصابة جديدة بكورونا.. وتجاوز عدد المتعافين 39 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات 67719.

كما أعلنت الوزارة عن 13 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364. فيما تعافى 2963 وإجمالي المتعافين يتجاوز 39 ألفاً.

وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها أمس إلى 633064 فحصاً في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 14980 عن يوم الأربعاء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 65077، منها 28686 حالة نشطة، بينها 281 حالة حرجة في العناية المركزة.

كما تم تسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36040.

في المقابل تم تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا، بينهم حالة واحدة من الجنسية السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 351.