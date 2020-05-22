حصيلة كورونا الجديدة.. أكثر من 332 ألف وفاة بالعالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 332870 وفاة في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر وفق تعداد لفرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة في الساعة 11,00 ت غ.

وتم تسجيل أكثر من خمسة ملايين و109290 إصابة رسميا في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس هذه الأرقام سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات لأن عدة دول لا تجري اختبارات للكشف عن الإصابة إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات تماثل مليون و913300 إلى الشفاء.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضررا مع 94729 وفاة لمليون و577758 حالة. وشفي ما لا يقل عن 298418 مصابا.

وبعد الولايات المتحدة تعد بريطانيا ثاني دولة أكثر تضررا مع 36042 وفاة لـ250908 حالات تليها إيطاليا مع 32486 وفاة لـ228006 حالات ثم فرنسا مع 28215 وفاة لـ181826 حالة وإسبانيا مع 27940 وفاة لـ233037 حالة.

وحتى اليوم، أعلنت الصين -- ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ -- 82971 حالة (4 حالات جديدة بين الخميس والجمعة) منها 4634 وفاة و78255 حالة شفاء.

وسجلت أوروبا الجمعة في الساعة 11,00 ت غ 171011 وفاة لمليون و974501 وفاة والولايات المتحدة وكندا 100979 وفاة (مليون و659082 حالة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 35822 وفاة لـ645545 حالة وآسيا 13264 وفاة لـ403480 إصابة والشرق الأوسط 8570 وفاة لـ318246 حالة وإفريقيا 3095 وفاة لـ100002 حالة.

ووضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 460 إلى 177212 حالة في المجمل. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 27 حالة إلى 8174.



عدد وفيات قياسي بالبرازيل

سجلت البرازيل رقما قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1188 شخصا أمس الخميس وتقترب بوتيرة سريعة من روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفا أمس الخميس، مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف.

وأضافت الوزارة أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح مشيرة إلى عدم إجراء اختبارات كشف على نطاق واسع.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية اليوم الجمعة عن تسجيل 150 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 8894 حالة. وبذلك ارتفع إجمالي الحالات إلى 326448، منها 3249 وفاة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن عدد المتعافين زاد بواقع 7144 ووصل إلى 99825 شخصا. وحسب البيان، فإن 42,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

باكستان.. أكبر حصيلة يومية

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية تسجيل 50 حالة وفاة و 2603 حالات إصابة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهي أكبر حصيلة يومية لحالات الوفاة و الإصابة جراء فيروس كورونا الجديد منذ تسجيل أول حالة في باكستان فبراير الماضي.

و أعلنت السلطات الطبية الباكستانية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في باكستان إلى 50694 حالة مؤكدة، منها 1067 حالة وفاة بينما بلغ عدد الحالات التي تماثلت منها للشفاء 15201 حالة، وذلك حتى صباح يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020.