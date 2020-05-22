كورونا يفتك بـ1188 في البرازيل بيوم واحد.. ويصيب 460 بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 460 إلى 177212 حالة في المجمل. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 27 حالة إلى 8174.



عدد وفيات قياسي بالبرازيل

سجلت البرازيل رقما قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1188 شخصا أمس الخميس وتقترب بوتيرة سريعة من روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفا أمس الخميس، مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف.

وأضافت الوزارة أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح مشيرة إلى عدم إجراء اختبارات كشف على نطاق واسع.

وكان أعلن رسميا إصابة أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد في العالم، 70% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش، الخميس.