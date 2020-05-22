قضاء العطلة بالمنزل.. كورونا يخيم على عيد الفطر

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بواحدة من أكبر عطلاتهم وسط ظلال فيروس كورونا المستجد، حيث سيقضي ملايين العطلة في منازلهم، فيما تسيطر على آخرين المخاوف الاقتصادية خلال فترة الأعياد التي عادة ما تشهد رواجا في التسوق والاحتفالات.

وعيد الفطر، الذي يستمر 3 أيام، عادة ما يحتفل به الناس بالسفر وزيارة الأسرة والتجمع لتناول وجبات الطعام الفاخرة - وكلها محظورة إلى حد كبير حيث تحاول السلطات منع تفشي الفيروس.

تبدأ العطلة في معظم الدول العربية والإسلامية غدا السبت أو الأحد، اعتمادًا على رؤية هلال الشهر الجديد، لتحديد آخر أيام شهر رمضان وبداية عيد الفطر، وتستمر إلى منتصف الأسبوع.

وستفرض بعض البلدان، حظر التجول على مدار الساعة طوال فترة العطلة، فيما لن تسمح بعض الدول الأخرى للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام والأدوية، بينما فرضت دول أخرى حظراً استمر لنصف اليوم فقط.

لكن حتى في البلدان التي أعيد فتحها إلى حد كبير، لن تكون العطلة كما هي، مع استمرار إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة العيد، حيث أجازت السلطات الدينية بمعظم الدول العربية والإسلامية أداء صلاة العيد بالمنزل.

فقد حثت السلطات في معظم الدول الأفراد على التزام المنازل وتجنب الزيارات أثناء عطلة عيد الفطر، والامتناع عن السفر والتنقل بشكل عام، مع استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات والحدائق والمراكز التجارية وأماكن الترفيه.

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ويسبب الفيروس أعراضاً خفيفة إلى معتدلة لدى معظم الأشخاص، الذين يتعافون في غضون بضعة أسابيع. لكنها شديدة العدوى ويمكن أن تسبب مرضًا حادًا قد يؤدي إلى الوفاة، خاصة المرضى المسنين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية قائمة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى 329 ألفا و799 شخصاً على الأقل منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" الساعة 19:00 غرينتش، الخميس، استناداً لمصادر رسمية.

وتم تسجيل 5 ملايين و49 ألفاً و390 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.