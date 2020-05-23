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ارتفاع إصابات كورونا بألمانيا.. وفرنسا تفتح دور العبادة

المصدر: دبي - العربية.نت، وكالات
من فرنسا
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 638 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.

كورونا من ألمانيا كورونا من ألمانيا

وفي فرنسا، يسمح مرسوم نشر السبت باستئناف المراسم الدينية التي منعت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من اليوم نفسه، مع مراعاة قواعد الوقاية من المرض مثل تطهير اليدين ووضع قناع واق.

من إيطاليا (فرانس برس) من إيطاليا (فرانس برس)

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد قرار مجلس الدولة أعلى هيئة إدارية في فرنسا، الذي أمر في 18 أيار/مايو الحكومة برفع الحظر "العام والمطلق" للتجمعات في أماكن العبادة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان مجلس الدولة رأى أن هذا الحظر "يشكل مساسا خطيرا وغير قانوني" بحرية العبادة.

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#كورونا
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