السيسي يرسل باقات ورد وهدايا لأسرة أول ممرض توفي بكورونا

أرسل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باقات ورد وهدايا لأسرة أول ممرض توفي بكورونا في مصر.

وسلم الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أسرة الممرض السيد محمد المحسناوي، هدية وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بمناسبة عيد الفطر .



وقال وكيل الوزارة إنه فوجئ باتصال هاتفي من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تبلغه فيه بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذهاب مندوبا عنه إلى أسرة الممرض السيد محمد المحسناوي بمدينة المحلة، والذي كان أول ممرض يتوفى بكورونا وتقديم بعض الهدايا إلى أسرته.

وقام وكيل الوزارة بزيارة الأسرة اليوم السبت وقدم هدايا الرئيس لأفرادها.

وكان مستشفى النجيلة للعزل بمرسى مطروح والمخصص لاستقبال مصابي كورونا شمال البلاد، قد أعلن في 27 أبريل الماضي وفاة السيد المحسناوي أحد الممرضين بالمستشفى ضمن الفريق الطبي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكان هو أول ممرض يتوفى خلال تأديه عمله .

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، بإطلاق أسماء الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا خلال تأدية عملهم على شوارع المدن الجديدة في مصر تكريما لهم.