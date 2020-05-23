دراسة.. تضرر مشيمة الحوامل المصابات بفيروس كورونا

قال باحثون يوم الجمعة إن دلائل أظهرت تضرر مشيمات 16 امرأة حاملا ثبت إصابتهن بمرض كوفيد-19 خلال اختبارات عادية في مستشفى بشيكاجو مما يشير إلى أن النساء المصابات بفيروس كورونا ربما يحتجن لمتابعة دقيقة خلال الحمل.

ووضعت 15 امرأة منهن أطفالا أصحاء في حين أجهضت واحدة. وأثبتت الاختبارات عدم إصابة أي من الأطفال الأحياء بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك تستعد جامعة "أوكسفورد" لإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية على لقاح لفيروس كورونا، بعدما اختتمت المرحلة... بعد نتائج واعدة.. لقاح أوكسفورد ضد كورونا بمرحلته الثانية فيروس كورونا

ووجدت الدراسة التي نشرتها دورية علم الأمراض السريري الأميركية أن 12 من هؤلاء النساء أو 80 في المئة منهن كن مصابات بنوع من الإصابة التي يمكن أن تعرقل تدفق الدم من الأم إلى الجنين يسمى سوء تدفق الأوعية الدموية. وكانت ست منهن أو 40 في المئة

مصابات بجلطات دموية في المشيمة.

وأظهرت مجموعة مقارنة تاريخية وجود سوء تدفق الأوعية الدموية لدى 55 في المئة من المريضات وجلطات دموية في المشيمة في تسعة في المئة من الحالات.

وضم البحث نساء وضعن مواليد في مستشفى نورث وسترن برنتيس للنساء فيما بين 15 مارس آذار والخامس من مايو أيار.

وقال الطبيب جيفري جولدشتين أخصائي علم الأمراض بالمستشفى ومعد الدراسة لرويترز "هذه النتائج تدعم احتمال أن هناك شيئا ما في

فيروس كورونا يكون جلطات وذلك يحدث في المشيمة".

وأضاف أن المشكلات الخاصة بتدفق الدم من المشيمة قد يؤدي إلى عرقلة نمو الجنين وانخفاض مستويات السائل المحيط به بل وإلى وفاة الجنين.

وتوجد تقارير عن حدوث جلطات دموية في المرضي البالغين المصابين بكوفيد-19 تؤدي إلى جلطات دماغية. ولكن في هذه الدراسة لم يكن على ما يبدو أي من الأطفال الأحياء الخمسة عشر يعاني من أي مشكلات صحية.

وقال جولدشتين إن من المنطقي مواصلة متابعة الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس كورونا لتحديد ما إذا كانوا يواجهون أي

مشكلات.