كورونا.. تظاهرات في إسبانيا لإنهاء الإغلاق وفتح الاقتصاد

نزل مئات الإسبان إلى شوارع العاصمة مدريد، السبت، احتجاجاً على استمرار الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا، والأضرار التي تخلفها هذه الإجراءات على الاقتصاد.

المحتجون الذين التزموا في سياراتهم طالبوا أيضا رئيس الوزراء، بدرو سانشيز بالاستقالة، على الرغم من قرار الحكومة تخفيف إجراءات العزل ابتداء من يوم الاثنين القادم في العاصمة مدريد، وفي مدينة برشلونة، والسماح بالذهاب إلى المطاعم وبالتجمعات التي تضم 10 أشخاص كحد أقصى.

مسيرات حاشدة بالسيارات طالبت بفتح الإغلاق الذي فرضته السلطات الإسبانية بعد تفشي فيروس كورونا.

وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كوفيد-19 مع عدد وفيات وصل إلى 28,628، وفقاً لوزارة الصحة، وأكثرمن 80 ألف إصابة بالفيروس.

الحكومة الإسبانية كانت أعلنت، الجمعة، أنه سيكون بإمكان المتاحف والفنادق والحانات في برشلونة ومدريد إعادة فتح أبوابها ابتداء من الاثنين، بعد استبعاد المدينتين من المرحلة الأولى من إجراءات فتح البلاد.

ويأتي هذا التوسع في رفع إجراءات الإغلاق بعد أسبوعين على البدء بذلك في كافة أنحاء إسبانيا.

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وسيكون بإمكان العديد من مناطق البلاد التي بدأت بالفعل برفع القيود الانتقال إلى المرحلة التالية، مع إعادة فتح الشواطئ والمسابح ودور السينما.

ولا تزال هذه العملية مصحوبة بقيود صارمة تتعلق بعدد الزبائن.

وتأخر فتح مدينتي مدريد وبرشلونة الأكثر اكتظاظا، باعتبار أنهما كانتا من أكثر المناطق تأثراً بالوباء.

ومددت إسبانيا حتى 6 يونيو حالة الطوارئ التي تحد بشكل كبير من حرية الحركة، وذلك في إطار متابعة مكافحة الوباء.