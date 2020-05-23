مصر: 727 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة.

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وذكرت أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم بلغ 16513 حالة، من ضمنها 735 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 4628 متعافى خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي ، وذلك بعد خروج 254 متعافى إضافياً.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 5192 حالة.

وجميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس موجودة الآن في مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة المصرية مواصلتها رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.