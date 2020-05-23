وزير الدفاع الأميركي: لقاح كورونا سيكون جاهزا نهاية العام

أكد وزير الدفاع مارك إسبر، الجمعة، على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستقوم بتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا وتوزيعه على نطاق واسع بحلول نهاية العام. وقال إسبر خلال مقابلة مع برنامج "اليوم": "هذا ممكن تمامًا". وتابع "لقد تحدثت إلى خبرائنا الطبيين حول هذا الأمر، ونحن واثقون تمامًا من أنه يمكننا القيام بذلك سنسلم اللقاحات في الوقت المحدد"، وفقا لما أوردته صحيفة The Hill الأميركية.

وكان الرئيس ترمب قد كشف الأسبوع الماضي النقاب عن فريق عمل اتحادي مسؤول عن جهود بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج لقاح ضد الفيروس ويتم توزيعه بشكل كبير بحلول نهاية عام 2020.

وقال إسبر في البيت الأبيض في ذلك الوقت: "سنقدم، بحلول نهاية هذا العام، لقاحاً على نطاق واسع لعلاج الشعب الأميركي وشركائنا في الخارج".

ومع ذلك، أوضح البنتاغون في وقت لاحق أن إسبر كانت تعلن فقط عن هدف وليس وعدًا.

من جهته قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، وهو عضو رئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي بالبيت الأبيض، إنه من المحتمل أن يكون اللقاح جاهزًا في شهر يناير، ولكن "لا يوجد ضمان" بأنه سيكون فعالًا.

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وقال فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة الأسبوع الماضي، إن إنتاج لقاح بحلول شهر يناير هو "هدف مرن".

وحاليا، هناك العديد من جهود اللقاحات في المراحل الأولى من الاختبار. ومن بين الأكثر اهتماما هو الذي تعمل عليه جامعة أكسفورد ، حيث أعلن الباحثون يوم الجمعة أنهم ينتقلون الآن إلى المرحلتين الثانية والثالثة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قلقا بشأن الموجة الثانية من المرض بعد أن كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الثلاثاء قال إسبر إن كبار مسؤولي وزارة الدفاع يخططون لمثل هذه الاحتمالات حتى عام 2021.

وأضاف "الموجة الثانية هي احتمال. لا أظن أن الفيروس التاجي سيختفي في أي وقت قريب، على الأقل ليس حتى يكون لدينا لقاح أو علاج".