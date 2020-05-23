إصابات قياسية بكورونا في العراق.. وحالة وفاة في غزة

يواصل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الدول العربية منحاه التصاعدي، في وقت يبدو أن بعض البلدان العربية تشهد نهاية الموجة الأولى من العدوى. أما حالات الشفاء فتزداد يومياً في معظم الدول العربية، بينما يشهد بعضها حالات وفاة بكورونا.

الجزائر.. 8113 إصابة

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 8113 إصابة.

كذلك ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الجزائر إلى 592 وفاة.

في المقابل، تم تسجيل 170 حالة شفاء جديدة من كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 4426 حالة.

الكويت.. 232 حالة شفاء إضافية

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 20464 حالة.

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وبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪ في الكويت 5747 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 232 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد سجلت الكويت 10 حالات وفاة بفيروس كورونا.

تونس.. تسجيل حالتي إصابة

ومساء أمس الجمعة، أعلنت السلطات التونسية ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 1048 بعد تسجيل حالتي إصابة جديدة.

أما عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في تونس فوصل إلى 903. في المقابل سجلت تونس في المجمل 47 حالة وفاة بكورونا، فيما لا يزال 98 مصاباً يحمل الفيروس.

عُمان.. 463 إصابة جديدة

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 463 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7257.

وسجلت عُمان في المجمل 43 حالة وفاة بكورونا، بينما تعافى 1848 مصاباً من العدوى في السلطنة.

العراق.. 308 إصابات جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 308 إصابات جديدة، في أعلى معدل إصابات منذ دخول كورونا إلى البلاد.

كما رصدت الوزارة 53 حالة شفاء إضافية من كورونا و5 حالات وفاة.

وبذلك يرتفع مجموع الإصابات بكورونا في العراق إلى 4272، وحالات الشفاء إلى 2585 والوفيات إلى 152.

لبنان.. 1097 إصابة جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد التراكمي إلى 1097 حالة.

الأردن.. 4 إصابات

من جهته، سجّل الأردن اليوم 4 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 704.

كما أعلن الأردن اليوم عن 9 حالات شفاء جديدة.

أول وفاة في غزة

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن امرأة توفيت في القطاع بعد إصابتها بفيروس كورونا، في أول حالة وفاة في القطاع الفلسطيني، بسبب الجائحة العالمية.

وأضافت أن المرأة البالغة من العمر 77 عاما كانت تعاني من مرض مزمن، ودخلت القطاع قادمة من مصر في 19 من مايو/أيار الماضي.

وذكرت أن المرأة كانت تخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين.

المغرب.. 261 حالة شفاء

من جهته، أعلن المغرب عن تسجيل 261 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ما يرفع مجموع حالات التعافي إلى 4638.

في المقابل، تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بسبب فيروس كورونا في المغرب، ليصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 198.

كما تم تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجموع المصابين في المغرب إلى 7406.

موريتانيا.. 27 إصابة جديدة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اكتشاف 27 إصابة جديدة بكورونا، كلها في نواكشوط، ليصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في البلاد إلى 227.