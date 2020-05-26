532 وفاة بكورونا في أميركا.. و7 إصابات وافدة بالصين

سجّلت الولايات المتّحدة، صباح الثلاثاء، 532 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفاً و218 إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، فيما سجلت الصين 7 حالات إصابة في برّها الرئيسي.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفع إلى مليون و662 ألفاً و375 مصاباً.

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وحصيلة الوفيات المسجّلة في الولايات المتّحدة الثلاثاء هي أدنى من تلك التي سجّلت في الأيام الأخيرة لكنّها مع ذلك تبقى حصيلة ضخمة في بلد لا يزال وبفارق شاسع عن بقية دول العالم الأكثر تضرّراً من الوباء سواء على صعيد حصيلة الإصابات أو الوفيات.

والاثنين سجّلت الولايات المتّحدة وفاة 638 شخصاً بالفيروس خلال 24 ساعة، علماً بأنّ حصيلة ضحايا كوفيد-19 في هذا البلد كانت تزيد عن ألفي وفاة يومياً خلال الفترة الممتدّة بين مطلع أبريل ومطلع مايو.

وعلى الرّغم من أنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة المئة ألف وفاة، إلا أنّ الولايات الأميركية الخمسين بدأت ترفع إجراءات العزل بشكل جزئي وتدريجي ومتفاوت بين ولاية وأخرى.

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وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 25 مايو مقابل 11 قبلها بيوم.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج وشملت مسافرين قدموا على متن رحلات بحرية. كما سجلت 29 حالة لم تظهر عليها أعراض مقابل 40 قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن 82,992 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.