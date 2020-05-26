لليوم السابع.. الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا

سجلت الهند أكبر قفزة لها في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي.

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 145,380 إصابة جديدة، بزيادة 6,535 عن اليوم السابق، و4167 حالة وفاة.

وذكر مسؤولون أن معدل الشفاء ارتفع أيضًا إلى ما يزيد على 40%.

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وتتركز معظم الحالات في ولايتين مجاورتين وسط البلاد، هما ولاية ماهاراشترا وغوجارات، التي ينتمي لها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

تم الإبلاغ عن ارتفاع في الحالات في بعض الولايات الشرقية الأكثر فقراً، حيث بدأ العمال المهاجرون العائدون إلى قراهم الأصلية من أكبر المدن الهندية في الوصول على متن قطارات خاصة.

وارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في الهند مع تخفيف قيود الإغلاق.

واستؤنفت الرحلات الجوية الداخلية أمس الاثنين بعد توقف شهرين، وإن كان في نطاق صغير.