كورونا ينحسر في إيطاليا وفرنسا.. وفيات محدودة

أكدت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في البلاد بلغ 78، اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 92 حالة وفاة، الاثنين، لكن عدد حالات الإصابة اليومية زاد إلى 397 مقارنة مع 300 أمس الاثنين.

وقالت الوكالة إن الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات بلغت منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير/شباط إلى الآن 32955 حالة، وهو ثالث أكبر عدد من المتوفين في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي فرنسا، ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بواقع 73 حالة أي 0.3 بالمئة، ليصل إلى 28530، اليوم الثلاثاء، وهو معدل زيادة يشبه مثيله في اليوم السابق.

وأفادت وزارة الصحة في بيان أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات ارتفع بواقع 83 حالة ليصل إلى 18195، لكن تم تعديل عدد الوفيات الإجمالي في دور المسنين ليصبح 10335 أي أقل عشر حالات من أحدث عدد معلن.

وفي الولايات المتحدة، رصدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، 592 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 98261 حتى الاثنين، ارتفاعا من 97669 في التقرير السابق.



كما سجلت المراكز 24958 إصابة جديدة بالفيروس حتى أمس الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و662 ألفا و414 حالة من مليون و637 ألفا و456 في التقرير السابق.

إسبانيا تعلن الحداد

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا منذ بدء التفشي بلغ 27119، بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 236259.

وخفضت الحكومة العدد الإجمالي للوفيات، أمس الاثنين، بنحو ألفين بعد مراجعة البيانات المقدمة من الأقاليم، وهي خطوة أثارت انتقادات شديدة من المعارضين السياسيين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء.

وإسبانيا من إحدى أكثر الدول تضررا من المرض في العالم.

وأضافت المتحدثة في إفادة صحافية بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.

وستنتهي فترة الحداد بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبين من توفوا جراء المرض.

وفي السياق، سُجلت رسمياً أكثر من 5,5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الثلاثاء عند الساعة 07,40 ت غ.

وأُحصي ما لا يقل عن 5.505.307 إصابة، بينها 346188 وفاة، خصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً من الوباء مع 2.047.401 إصابة و172824 وفاة، والولايات المتحدة مع 1.662.768 إصابة بينها 98223 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر وسُجلت أكثر من مليون إصابة بكوفيد-19 خلال الأيام الـ11 الأخيرة. ولا تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

وفي بريطانيا، سجل 134 وفاة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 37,048 وفاة.

وفي ألمانيا، ذكرت صحيفة "بيلد"، الثلاثاء، نقلا عن مسودة وثيقة، لا تزال بحاجة لموافقة الحكومة الاتحادية، أن ألمانيا تعتزم تمديد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو.

وقالت الصحيفة إن التجمعات في الأماكن العامة ستقتصر على 10 أشخاص بحد أقصى أو أفراد أسرتين. وأضافت أنه لن تكون هناك قيود على عدد من يتزاورون في البيوت على أن يراعوا الحفاظ على مساحات كافية فيما بينهم ووجود هواء متجدد في المكان.

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يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179,002. وكشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.

ونقلت مجلة "فوكوس" عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قولها إن الحكومة الألمانية تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.

وقالت إن وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن تنتمي لمنطقة شنغن المفتوحة الحدود وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

قفزة بوفيات روسيا

وفي روسيا، سجلت، اليوم الثلاثاء، 173 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد تراجع حاد للوفيات، أمس الاثنين، عندما تم تسجيل 92 حالة، عاد هذا المؤشر للارتفاع مجددا لتبلغ الحصيلة 3807، فيما بلغ إجمالي الإصابات 363342.

جاء ذلك في آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، والذي أشار أيضا إلى شفاء 12331 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر عدد يومي للمتعافين، ليصبح مجموعهم 131129.

وفي لوكسمبورغ، أعلن رئيس الوزراء أن الدولة الأوروبية الصغيرة ستخفّف اعتباراً من الأربعاء القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد بحيث ستسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها وستجيز أيضاً إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية، ولكن في ظلّ شروط صارمة.

ولوكسمبورغ دوقية تقع بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ويبلغ عدد سكّانها 620 ألف نسمة وقد سجّلت لغاية اليوم أقلّ من أربعة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ بينها 110 وفيات، في حين يتلقّى أربعة مصابين فقط العلاج في قسم العناية المركّزة.

وكانت السلطات أغلقت المحال التجارية في هذا البلد في 18 آذار/مارس في محاولة منها للحدّ من تفشّي الوباء.