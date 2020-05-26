216 إصابة جديدة بكورونا في العراق.. و9 حالات شفاء بالأردن

يواصل فيروس كورونا تمدده في الدول العربية مسجلاً عددا من الإصابات، والوفيات في بعض البلدان، في وقت تزداد فيه أيضاً حالات الشفاء من المرض.

العراق.. 6 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 حالة شفاء إضافية، و6 وفيات.

وبذلك يرتفع عدد الحالات في العراق إلى 4848 إصابة، متضمنة 2852 حالة شفاء و169 وفاة.

الأردن.. 9 حالات شفاء

وسجل الأردن، اليوم الثلاثاء، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 718.

كما سجّل الأردن اليوم 9 حالات شفاء إضافية.

الكويت.. 608 إصابات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و685 حالة شفاء إضافية، و7 حالات وفاة جديدة.

وبذلك، يصبح إجمالي عدد الحالات في الكويت 22575 حالة، منها 7306 حالات شفاء و172 وفاة.

المغرب.. 107 حالات شفاء

وفي المغرب، أعلنت السلطات تسجيل 107 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا في المغرب في آخر 24 ساعة، ما يرفع مجموع حالات التعافي إلى 4881.

في المقابل، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا في المغرب، في آخر 24 ساعة، ليصل مجموع الوفيات بسبب فيروس كورونا في المغرب إلى 202.

وتم تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، ما يرفع مجموع المصابين إلى 7577.

موريتانيا.. 6 إصابات

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية تسجيل 6 حالات إصابات جديدة بكورونا، كلها في العاصمة نواكشوط.

وبذلك، يصل إجمالي الإصابات في موريتانيا إلى 268 حالات، بينها 13 حالة وفاة و15 حالة شفاء.

الإمارات.. 779 إصابة جديدة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة إجراء أكثر من 28 ألف فحص، والكشف عن 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 31086.

موضوع يهمك سجلت الهند أكبر قفزة لها في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي.أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل... لليوم السابع.. الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا فيروس كورونا

كما أكدت الوزارة تسجيل 325 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 15982.

كما تم تسجيل وفاة 5 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 253 حالة.

السودان.. 5 وفيات جديدة

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.

قطر.. 1742 إصابة جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1742 إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات في قطر إلى 28.

كما تم تسجيل تعافي 1481 مصاباً من كورونا في قطر، ما يرفع حالات الشفاء إلى 11844.

لبنان.. 21 إصابة جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي إلى 1140 إصابة.

ولم يسجل لبنان أي وفيات جديدة، ليبقى العدد الإجمالي 26. في المقابل شهد لبنان تماثل 689 مصاباً للشفاء.