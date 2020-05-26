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156 إصابة جديدة بكورونا في السودان.. و45 حالة شفاء

المصدر: دبي – العربية.نت
طلاب جامعيون يعدون المعقمات في مختبر جامعة الخرطوم لمنع تفشي كورونا (أرشيفية)
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يواصل فيروس كورونا تمدده في الدول العربية مسجلاً عددا من الإصابات، والوفيات في بعض البلدان، في وقت تزداد فيه أيضاً حالات الشفاء من المرض.

السودان.. 5 وفيات جديدة

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سجلت الهند أكبر قفزة لها في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي.أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل...

لليوم السابع.. الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا لليوم السابع.. الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا فيروس كورونا

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.

طلاب جامعيون يعدون المعقمات في مختبر جامعة الخرطوم لمنع تفشي كورونا (أرشيفية) طلاب جامعيون يعدون المعقمات في مختبر جامعة الخرطوم لمنع تفشي كورونا (أرشيفية)

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#فيروس كورونا, #كورونا, #فيروس_كورونا, #السودان
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