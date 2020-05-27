عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيروس كورونا

350 ألف وفاة بكورونا.. ثلاثة أرباعهم بأوروبا وأميركا

المصدر: باريس - فرانس برس
من أميركا
رابط مختصر

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 350 ألف شخص في العالم أكثر من ثلاثة أرباعهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، حسب حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 06,00 ت غ.

من تركيا من تركيا

وفي المجموع أحصيت 350 ألفا و196 وفاة في العالم من عدد الإصابات البالغ خمسة ملايين و589 ألفا و389. وسجلت 173 ألفا و713 في أوروبا (مليونان و57 ألفا و414) القارة الأكثر تضررا.

من البرازيل (فرانس برس) من البرازيل (فرانس برس)

أما البلد الأكثر تضررا فهو الولايات المتحدة بأكبر عدد من الوفيات (98 ألفا و929) متقدمة على بريطانيا (37 ألفا و48) وإيطاليا (32 ألفا و955) وفرنسا (28 ألفا و530) وإسبانيا (27 ألفا و117).

من إسبانيا من إسبانيا

كلمات دالّة

#كورونا
إقرأ أيضاً العالم يتحلل من قيود كورونا.. والكمامة سلاح المعركة القادمة العالم يتحلل من قيود كورونا.. والكمامة سلاح المعركة القادمة 06:25 GMT
إقرأ أيضاً بعد التعافي.. عاصمة الموضة والبيتزا تستأنف الحياة بعد التعافي.. عاصمة الموضة والبيتزا تستأنف الحياة 07:44 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر