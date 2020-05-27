بعد التعافي.. عاصمة الموضة والبيتزا تستأنف الحياة

أخيرا عاد أكثر من 60 مليون إيطالي إلى الحياة الاعتيادية الجديدة بعد انخفاض حاد في الوفيات والإصابات جراء وباء كورونا. ودبت الأنفاس في أكثر من 80 في المئة من النشاطات الإنتاجية والصناعية والخدماتية والتجارية. وتأتي في مقدمة كل ذلك الموضة والبيتزا أشهر ما يميز الإيطاليين عن غيرهم في أوروبا والعالم.

وتقول صاحبة متجر للموضة: "فتحنا المتجر أمس وبدأنا بعدد قليل من الزبائن بالطبع، وما زلنا نشعر بالخوف، لكن نأمل أن تتحسن الحالة".

الموضة عصب الحياة في إيطاليا. ينام أكثر من 60 مليون إيطالي ويصحون كل يوم بملابس من صنع أرقى بيوتات الموضة الإيطالية في العالم: أرماني. فالنتينو. دولشي جبانا. فيندي. تروساردي وماكس مارا.

رغم أنف فيروس كورونا. وبعد صناعةِ الكمامات ضد الفيروس، سرعان ما عادت الموضة الإيطالية بقصات جديدة وألوان جميلة وزاهية لتزيين نوافذ أكثر من ألف متجر تجزئة.

موضوع يهمك أعلن الأسطول السادس الأميركي المتمركز في البحر المتوسط، أن طائرات روسية اعترضت أمس طائرات استطلاع أميركية فوق المياه... مقاتلات روسية تعترض أخرى أميركية بالمتوسط.. واشنطن: تصرف خطير أميركا

والبيتزا أيضا هي غذاء الإيطاليين المفضل، وخصوصاً بيتزا نابولي الأفضل في العالم، وهي الوجبة السريعة الصحية الوحيدة المتكاملة غذائيا، والبريئة من كلِ مضار الأكلات السريعة الأخرى بشهادة علماء التغذية. بيتزا اندرجت في قائمةِ التراث العالمي لمنظمةِ اليونسكو عن إيطاليا.



وبالقطع الموضة والبيتزا بعد فيروس كورونا غير ما قبل الفيروس، وخصوصاً الموضة التي وضعت خطوط الجمالِ بعد خطوط راحة واقتصاد مستهلك أضنته إجراءات الإغلاق والحبس مالياً ونفسيا. ولابد أن تعود إليه إشراقة الحياة من جديد.