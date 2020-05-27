تلاميذ كوريا الجنوبية إلى المدارس رغم تسجيل 40 إصابة بكورونا

في كوريا الجنوبية عاد أكثر من مليوني طالب إلى المدرسة صباح اليوم الأربعاء، في أحدث مرحلة من خروج البلاد من إجراءات الإغلاق، وسط اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحماية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما سجلت كوريا الجنوبية 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة يومية لها في حوالي 50 يومًا، مما تسبب في حال من القلق مع عودة ملايين الأطفال إلى المدارس.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 11,265 حالة و269 حالة وفاة.

وجاءت جميع الحالات الجديدة باستثناء 4 حالات من منطقة سيول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يسعى المسؤولون جاهدين لوقف نشر الفيروس المرتبط بالنوادي الليلية وغرف الكاريوكي ومحال التجارة الإلكترونية.

وتم ربط 3 حالات لقادمين من الخارج.

وأثار الارتفاع المطرد في حالات الإصابة في منطقة العاصمة الكبرى على مدى الأسابيع القليلة الماضية القلق، حيث شرع المسؤولون في إعادة فتح المدارس على مراحل، والتي بدأت مع طلاب المدارس الثانوية الأسبوع الماضي. ويعود أكثر من مليوني طالب من المرحلة الثانوية والإعدادية، وطلاب رياض الأطفال إلى المدارس اليوم الأربعاء.