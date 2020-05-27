مصر.. إصابة نائبة محافظ أسوان بكورونا

أعلنت محافظة أسوان جنوب مصر، إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ بفيروس كورونا.

وقالت المحافظة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن نتائج التحاليل الطبية أثبتت إيجابية إصابة نائبة المحافظ، مؤكدة أن حالتها مستقرة، وسيتم دخولها العزل المنزلي مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت المحافظة إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية في مصر قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية أيضا.

وعقب الإعلان، تم ترصد المخالطين للمصابين، وأخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، وجاءت نتيجة الأخير إيجابية.

وقررت المحافظة منح جميع العاملين بإدارة البيئة بالمحافظة والإدارات المجاورة لها بالديوان 14 يوما، كما تم فحص العاملين المتواجدين بالديوان العام للتأكد من إصابتهم بكورونا من عدمه.