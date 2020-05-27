وفاة الطبيب رقم 22 في مصر متأثراً بكورونا

أعلنت النقابة وفاة الطبيبة مشيرة محفوظ قدسي، أخصائية الأشعة بمستشفى الصدر بالمحلة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات من الأطباء 22 وفاة.

كما توفي الدكتور سمير الغندور، أستاذ العظام بكلية الطب جامعة قناة السويس في مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية، متأثرا بإصابته بالفيروس بعدما توفي اليوم الأربعاء أيضا طبيب جديد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت نقابة الأطباء وفاة الدكتور إسحاق عوض عطية، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان داخل المستشفى الجامعي بالمدينة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت النقابة، الأحد الماضي، وفاة 3 أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وتزايد الإصابات بين الطواقم الطبية الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء.

وقالت إن عدد ضحايا كورونا من الأطباء بلغ حتى الأحد 19 متوفى و350 مصابا، مطالبة وزارة الصحة بالقيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة بهم، لضمان سرعة علاجهم، واستمرارهم في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.

وكشفت النقابة بعض أسماء الأطباء المتوفين، وهم وليد يحيى طبيب نساء في مستشفى المنيرة، وأحمد النني طبيب بمستشفى التأمين الصحي ببنها، ومحمد عبد الباسط الجابري طبيب بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور صلاح عبدربه الأستاذ بقسم الأطفال بكلية طب الأزهر فرع دمياط، والدكتور حسن جمال الدين فرحان أستاذ جراحة العيون بكلية الطب بالمنوفية، وياسر عثمان استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، وكارم محمود أبو المجد رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، وأحمد عزت دراز مدير مستشفى السعديين المركزي السابق في محافظة الشرقية، ومحمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، وممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، وهشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة لأشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، وأحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.