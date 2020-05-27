160 إصابة بكورونا في الجزائر.. واثنتان في الأردن

تشهد دول عربية عدة انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يومياً، بينما يستمر تسجيل حالات التعافي في كل أنحاء الوطن العربي، بالإضافة لرصد بعض البلدان حالات وفاة بالعدوى.

الإمارات.. 833 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 31969.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتن بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بكورونا في الإمارات إلى 255.

الجزائر.. 6 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و6 حالات وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى8857، والوفيات إلى 623 حالة وفاة.

في المقابل، تماثلت 211 حالة للشفاء من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قطر.. حالتا وفاة

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما تم تسجيل 1439 حالة شفاء جديدة من كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 13283.

وسجلت قطر حالتي وفاة جديدتين بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30.

فلسطين.. إصابة طفلين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 3 في قطاع غزة.

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ومن بين المصابين في الضفة الغربية، وتحديداً في قرية بيت أولا بمحافظة الخليل، طفلان (عام ونصف) و(13 عاماً)، ويذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 613 حالة، منها 179 في القدس.

وفي المجمل، سُجلت خمس حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس/آذار الماضي، منها واحدة في قطاع غزة واثنتان في القدس.

البحرين.. 204 حالات تعافٍ

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم، تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و204 حالات تعافٍ إضافية.

وبذلك يرتفع عدد المتعافين من كورونا في البحرين إلى 5142.

الكويت.. 640 حالة شفاء جديدة

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة شفاء 640 حالة من فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7946.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23267.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا في الكويت، ما يرفع عدد الوفيات إلى 175.

الأردن.. إصابتان جديدتان

ويسجّل الأردن حالتي كورونا جديدتين، إحداهما لطفلة تبلغ من العمر سنتين انتقلت لها العدوى من والديها، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن إلى 720.

كما تم تسجيل 7 حالات شفاء من كورونا في الأردن اليوم، ما يرفع عدد المتعافين إلى 486.

في سياق متصل، أعلن وزير شؤون الإعلام "مباشرة الدوائر الرسمية عملها اعتباراً من 31 الشهر الجاري".

من جهته، قدم وزير الصحة توصيات بالبدء بفتح قطاعات تدريجياً وفي مواعيد محددة، فيما يستمر حظر التجول الشامل أيام الجمعة.

عُمان.. حالة وفاة

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8373 حالة.

كما أعلنت عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا، ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة 38 حالة.

وفي المجمل، سجلت السلطنة 2177 حالة شفاء من كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا في عُمان "رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط بدءا من يوم الجمعة المقبل، وإنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50% من موظفي كل جهة، ابتداءً من 31 مايو/أيار الجاري".

العراق.. 52 حالة شفاء

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5135.

كما تم تسجيل شفاء 52 مصاباً بكورونا، ما يرفع حالات الشفاء إلى 2904.

أما الوفيات بكورونا في العراق فبلغت 185، بعد تسجيل 6 حالات اليوم.

لبنان.. 21 إصابة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد التراكمي إلى 1161 إصابة.

وفي المجمل، سجل لبنان 26 وفاة بسبب كورونا، و692 حالة شفاء.

ليبيا.. تسجيل حالتي وفاة

وفي ليبيا، تم تسجيل حالتي وفاة بمدينة سبها جنوب ليبيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

المغرب.. 77 حالة شفاء

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7601.

كما تم تسجيل 77 حالة شفاء جديدة من كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4978.

ولم يسجل المغرب أي وفاة جديدة بكورونا، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات عند 202.