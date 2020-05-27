87 إصابة بكورونا في عُمان.. و8 بفلسطين بينهم طفلان

تشهد دول عربية عدة انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يومياً، بينما يستمر تسجيل حالات التعافي في كل أنحاء الوطن العربي، بالإضافة لرصد بعض البلدان حالات وفاة بالعدوى.

فلسطين.. إصابة طفلين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 3 في قطاع غزة.

موضوع يهمك أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 350 ألف شخص في العالم أكثر من ثلاثة أرباعهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ... 350 ألف وفاة بكورونا.. ثلاثة أرباعهم بأوروبا وأميركا فيروس كورونا

ومن بين المصابين في الضفة الغربية، وتحديداً في قرية بيت أولا بمحافظة الخليل، طفلان (عام ونصف) و(13 عاماً)، ويذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 613 حالة، منها 179 في القدس.

وفي المجمل، سُجلت خمس حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس/آذار الماضي، منها واحدة في قطاع غزة واثنتان في القدس.

الكويت.. 640 حالة شفاء جديدة

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة شفاء 640 حالة من فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7946.

عُمان.. 24 حالة تعافٍ

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة شفاء إضافية.

كما أعلنت عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا، ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة 38 حالة.