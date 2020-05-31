كورونا "عربيا".. إصابات جديدة ووفيات وتعاف وحظر تنقل

أعلنت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن وزارة الصحة عن تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأضافت أن البلاد سجلت 386 حالة شفاء جديدة وحالتي وفاة جديدتين.

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي، عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية على تويتر نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الصحة عن 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 27043.

وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 1230 حالة من فيروس كورونا المستجد وارتفاع الإجمالي إلى 11386.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأضافت أن 847 قد تعافوا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6673.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 11437.

كما أعلنت الصحة العمانية تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 49.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 56910. كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين والإجمالي 38.

وفي لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن وزارة الصحة عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 1220.

وفي تونس، تم تسجيل حالة إصابة وحيدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1077، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 960.