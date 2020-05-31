السعودية: 1877 إصابة بكورونا و3559 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن 1877 إصابة كورونا و3559 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 85.261 حالة، وتسجيل (23) حالة وفاة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 503، ورصد (3559) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (62,442) حالة.

موضوع يهمك أدى المصلون صلاة الفجر، الأحد، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة... شاهد أول صلاة فجر بالمسجد النبوي و90 ألف مسجد بالسعودية بعد إغلاق كورونا فيروس كورونا

وشدد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، السبت، على ضرورة فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل، محذرا من مغبة الإخلال بالإجراءات الاحترازية ما يؤدي في نهاية المطاف للعودة إلى الوراء، مضيفا: "أحزنني ما رأيت من بعض المناظر".

وقال وزير الصحة السعودي في مقابلة مع "العربية": إن نسبة الشفاء من كورونا عالية لدينا بسبب طرق وبروتوكلات العلاج، معلقا: سنعبر أزمة كورونا بسلام". ودعا الربيعة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.

ومن جانب آخر أدى المصلون صلاة الفجر، الأحد، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أنهت تنظيف وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وشملت إجراءات التعقيم الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية، تماشياً مع الجهود في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً منعاً لانتشار أي عدوى كورونا بين المصلين، استعداداً لفتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين لأداء الصلوات الخمس.