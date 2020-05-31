بريطانيا.. السماح لمليوني شخص من الفئة الأضعف صحيا بالخروج

سمحت السلطات البريطانية لما يزيد على مليوني شخص يشكلون الفئة الأضعف صحياً في إنجلترا بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق اعتباراً من يوم غد الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ عشرة أسابيع.

وقالت الحكومة البريطانية أمس السبت إن بمقدور 2.2 مليون شخص الخروج مع أفراد أسرهم مع اتباع قواعد التباعد الجسدي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: "لا أقلل من مدى صعوبة الأمر بالنسبة لكم وملازمتكم للمنازل خلال الأسابيع العشرة الماضية وأود أن أشيد بمرونتكم".

ولا يزال المنتمون لهذه الفئة عرضة للخطر، وقد نصحتهم الحكومة بعدم الذهاب للعمل والمتاجر والأماكن المزدحمة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت أن الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 38376، بعد تسجيل 215 وفاة إضافية.

راب: بريطانيا تتخذ الخطوات الصحيحة

في سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد إن التخفيف "الحذر" للقيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا يعد "الخطوة الصحيحة" في الوقت الحالي، متجاهلاً الانتقادات بسبب التحرك بسرعة كبيرة للسماح للناس بمزيد من التواصل الاجتماعي.

وأضاف راب في حديث مع شبكة "سكاي نيوز": "نحن واثقون من أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذا التوقيت... نحن نتخذ هذه الخطوات بحذر بالغ استنادا إلى العلم... وإلى قدرتنا الحالية على مراقبة (وضع) الفيروس".

موضوع يهمك في وقت يواصل الفيروس المستجد مسيرته التوسعية، سُجلت رسمياً إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بكورونا في العالم، ثلثاهم في... إصابات الفيروس تتخطى الـ6 ملايين.. وأميركا اللاتينية بخطر العرب و العالم

من جهته، قال نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا جوناثان فان تام إن بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية إذ بدأت في تخفيف بعض إجراءات العزل العام، مشيراً إلى أن على الناس الالتزام باتباع الإرشادات دون أن يحيدوا عنها.

وأضاف في إفادته الصحفية اليومية أن على الناس أن "يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التي نريد أن نمنحها لهم في النهاية".

وقال فان تام إن الجمهور بحاجة "لاتباع الإرشادات بحذافيرها.. دون أن يحيدوا عنها".

في سياق آخر، أعلنت الحكومة البريطانية أنه يمكن استئناف كل الأنشطة الرياضية اعتباراً من أول يونيو/حزيران بدون جماهير، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف، وذلك بشرط استيفاء القيود الصارمة.

ومن المتوقع أن يكون سباق "جينياس 2000: للخيول هو أول حدث كبير يقام في السادس من يونيو/حزيران.

وتوقف النشاط الرياضي في بريطانيا منذ مارس/آذار في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.