كورونا.. أقل من ألف وفاة بأميركا وإصابتان بالصين وتصاعد بالبرازيل

سجّلت الولايات المتحدة، الأحد، 960 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً. وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 103,758، فيما سجلت الصين حالتي إصابة اثنتين فقط بكوفيد-19.

يأتي ذلك فيما سجلت البرازيل رقما قياسيا في الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا، لتحتل المركز الرابع عالميا في عدد الوفيات، والمركز الثاني بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأحصت الولايات المتحدة رسميّاً 1,769,776 إصابة بالفيروس، أي أكثر بكثير من أيّ دولة أخرى، حسب إحصاء الجامعة.

ودعا الاتّحاد الأوروبي، السبت، واشنطن إلى إعادة النظر في قرار قطع علاقتها بمنظمة الصحة العالمية التي يتهمها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بمسايرة الصين في أزمة كوفيد-19.

والجمعة، نفّذ ترمب الذي علّق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، تهديده بقطع العلاقات مع المنظمة الأممية. والولايات المتحدة هي أول مساهم في المنظمة.

لكنّ ترمب أكّد أمام صحافيّين "أنّنا سنُعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحّة العامّة في العالم".

وفي الصين، أظهرت بيانات السلطات الصحية، الأحد، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت وذلك مقابل 4 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني أن الحالتين وافدتان من الخارج.

وأظهرت بيانات اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83,001 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا بلغ 33,274 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 498,440 حالة بينما تجاوز عدد الوفيات نظيره في فرنسا ليأتي رابعا على مستوى العالم خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 28,834 بعد تسجيل 956 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للمصابين بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، فيما سجلت المكسيك 2885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت و364 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 87,512 في حين بلغت الوفيات 9779، وفقا لمعلومات نشرتها السلطات الصحية.