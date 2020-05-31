مشاهد من اليوم الأول بعد فتح المساجد في السعودية

ظهر المصلون في مساجد وجوامع السعودية اليوم، في اليوم الأول بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، التزاماً تاماً بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد منع انتشار فيروس كورونا من خلال لبس الكمامات والتباعد وجلب سجاداتهم الخاصة معهم.

وأكد مطلعون، أن مشاهد المساجد اليوم أكدت مدى الوعي لدى المجتمع السعودي، حيث ذكر الشيخ عبدالرحمن العصيمي إمام جامع الوادعي بنجران لـ"العربية.نت" أن هناك التزاما من المصلين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن القيادة تراهن على وعي الشعب والالتزام بالإرشادات، وبإذن الله تنطوي هذه المرحلة من حياة الناس، ويحصل التعافي.

وكان قد أدى المصلون الصلوات في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بناء على الموافقة الكريمة، وسط مشاعر البهجة التي ارتسمت في وجوههم، والسرور يخالط أفئدتهم وألسنتهم تلهج بالحمد والشكر لله – عز وجل – والثناء عليه – سبحانه وتعالى – بأن يسر لهم العودة إلى مساجدهم كي تطمئن قلوبهم بذكر الله، وتسعد نفوسهم بلقاء ربهم في أجواء روحانية إيمانية.

واستقبلت جوامع ومساجد المملكة مع بزوغ فجر هذا اليوم الأحد الثامن من شهر شوال، المصلين مع تطبيق تام للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمتوافقة مع التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له، والتي تمثلت في مراعاة التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ، ورفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وفتح نوافذ المساجد وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله .



وتضمنت الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي عممت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على فروع الوزارة، فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، والإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لإشعار آخر.



كما شملت الاجراءات الاحترازية لبس الكمامة القماشية، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وأن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.