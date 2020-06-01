احتمال إصابة نتنياهو ووزيرين بحكومة إسرائيل بفيروس كورونا

أفاد مراسل "العربية" في الأراضي المحتلة باحتمال عزل نتنياهو و2 من وزرائه للاشتباه في مخالطتهم مريضا بكورونا بعدما تأكد إصابة موظف في مكتب نتنياهو بالفيروس.

موضوع يهمك أعرب مدير منظمة الصحة العالمية الاثنين، عن أمله بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد... منظمة الصحة العالمية تأمل بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة فيروس كورونا

وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن موظفاً يعمل في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصيب بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الفحوصات أجريت للموظف وتأكدت إصابته بالفيروس.

وأفادت القناة الإسرائيلية أنه وفق التحقيق الوبائي، فإن الموظف المصاب بفيروس كورونا كان في غرفة واحدة مع نتنياهو ليلة السبت والآن يحققون هل خالط أو اقترب جداً من نتنياهو أو من فريقه ومرافقيه.

الجدير ذكره، أن بنيامين نتنياهو دخل العزل مرتين قبل ذلك بسبب إصابة محيطين به بالفيروس، والتقائه بعدد من الزعماء الذين تبين لاحقاً إصابتهم بالفيروس.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

وسجلت إسرائيل 4247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض الأحد. في حين حذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف.

وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو الاثنين بالمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض مناطق البلاد.