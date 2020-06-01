أميركا تتصدر وفيات كورونا والبرازيل الرابعة.. و16 إصابة بالصين

المصدر: برازيليا، واشنطن، مونتيفيديو - رويترز، فرانس برس

أعلنت الصين، الاثنين، تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع تقريباً برصد 16 حالة جديدة، وذلك في قفزة للحالات الوافدة من الخارج بإقليم سيتشوان في جنوب غربي البلاد، فيما سجلت الولايات المتحدة الأميركية نحو 600 وفاة جديدة بالفيروس، بينما سجلت البرازيل نحو 500 وفاة جديدة بكوفيد-19.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج 11 منهم في سيتشوان. وكانت الصين أفادت، أمس الأحد، عن رصد حالتي إصابة وفدتا من الخارج أيضا.

ولا تسجل الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ضمن حالات العدوى المؤكدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، سجّلت الولايات المتحدة 598 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 104,356.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16,409 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل مجمل الإصابات بالبلاد إلى 514,849 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 480 وفاة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29,314 في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

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وتجاوزت الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ المليون حالة في أميركا اللاتينيّة والكاريبي، الأحد، وقد سُجّل نصفها في البرازيل، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسميّة.

ومنذ بداية الوباء، سُجّل رسميّاً ما مجموعه 1,016,828 إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي.

ومع تسجيلها 164,476 إصابةً بوباء كوفيد-19 التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، باتت البيرو من جهتها ثاني أكثر البلدان تأثّراً بالفيروس في أميركا اللاتينيّة.

أميركا ترسل عقار هيدروكسي كلوروكين إلى البرازيل

وقالت الحكومتان الأميركية والبرازيلية، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة زودت البرازيل بمليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا، وذلك رغم تحذيرات طبية من مخاطر الدولاء المخصص لعلاج الملاريا.

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ونشر البيت الأبيض إعلانا مشتركا عن العقار الذي أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، بعد أيام فقط من قرار منظمة الصحة العالمية وقف تجربته على مرضى بالفيروس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

وجاء في نص البيان: "يقف الشعبان الأميركي والبرازيلي متضامنين في الحرب على فيروس كورونا. ونعلن أن حكومة الولايات المتحدة سلمت مليوني جرعة من هيدروكسي كلوروكين إلى الشعب البرازيلي".

وزاد الطلب على الدواء الموجود منذ عشرات السنين بعدما روج له ترمب مرارا كعلاج لفيروس كورونا رغم افتقاره إلى أدلة علمية.