البرازيل تنافس على الصدارة في إصابات ووفيات كورونا

المصدر: برازيليا، واشنطن، مونتيفيديو - رويترز، فرانس برس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16409 إصابات جديدة بفيروس كورونا، يوم الأحد، ليصل مجمل الإصابات بالبلاد إلى 514849 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.



وذكرت الوزارة أنها سجلت 480 وفاة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29314 في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وتجاوزت الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ المليون حالة في أميركا اللاتينيّة والكاريبي، الأحد، وقد سُجّل نصفها في البرازيل، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسميّة.

ومنذ بداية الوباء، سُجّل رسميّاً ما مجموعه 1,016,828 إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي، بينها 514,849 حالة في البرازيل.

ومع تسجيلها 164,476 إصابةً بوباء كوفيد-19 التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، باتت البيرو من جهتها ثاني أكثر البلدان تأثّراً بالفيروس في أميركا اللاتينيّة.

أميركا ترسل عقار هيدروكسي كلوروكين إلى البرازيل

وقالت الحكومتان الأميركية والبرازيلية، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة زودت البرازيل بمليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا، وذلك رغم تحذيرات طبية من مخاطر الدولاء المخصص لعلاج الملاريا.

ونشر البيت الأبيض إعلانا مشتركا عن العقار الذي أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، بعد أيام فقط من قرار منظمة الصحة العالمية وقف تجربته على مرضى بالفيروس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

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وجاء في نص البيان: "يقف الشعبان الأميركي والبرازيلي متضامنين في الحرب على فيروس كورونا. ونعلن أن حكومة الولايات المتحدة سلمت مليوني جرعة من هيدروكسي كلوروكين إلى الشعب البرازيلي".

وزاد الطلب على الدواء الموجود منذ عشرات السنين بعدما روج له ترمب مرارا كعلاج لفيروس كورونا رغم افتقاره إلى أدلة علمية.