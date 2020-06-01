كورونا.. 119 إصابة جديدة بالجزائر و13 حالة شفاء بالأردن

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9513.

كما تم تسجيل 8 وفيات إضافية بكورونا في الجزائر، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 661.

في المقابل تم تسجيل 146 حالة شفاء إضافية من كورونا في الجزائر.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات أنه تم تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 18 ألفا.

من جهته، سجل الأردن اليوم الاثنين 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 6 منها لأردنيين قدموا من الخارج ضمن رحلات إجلاء وحالة لأحد عمال فنادق الحجر الصحي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 746.

كما سجّل الأردن اليوم 13 حالة شفاء إضافية من كورونا. يذكر أن الأردن أجرى أكثر من 193 ألف فحص منذ بداية الأزمة.

في السياق مدد السودان حظر التجوال حتى 17 يونيو، فيما فرض إقليم كردستان العراق حظرا كاملا للتجول لمدة 6 أيام.

من جهته، أفاد مركز التواصل الحكومي الكويتي الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الصحة بتسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الكويت 27762، فيما تم إحصاء 8 وفيات جديدة بالفيروس والإجمالي 220.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أما وزارة الصحة القطرية فكشفت عن تسجيل 1523 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.

فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن 406 إصابات جديدة بالفيروس و387 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين 7070.

إلى ذلك سجل العراق 6439 إصابة و205 وفيات بفيروس كورونا حتى أمس الأحد وفقا لوزارة الصحة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إعادة فرض حظر التجول الكامل في العراق كان ضروريا لمواجهة تفشي وباء كورونا، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل حوالي 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في... 3000 إصابة بكورونا بإيران في ارتفاع هو الأعلى منذ شهرين إيران

ودعا ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على تويتر، الجهات المعنية إلى التطبيق الصارم لإجراءات الحظر إلى جانب تكثيف المسح الميداني النشط للحالات المشتبه بإصابتها من خلال تعقب الملامسين.

وحث إسماعيل جميع العراقيين على اتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية لاحتواء تفشي الفيروس.

وقال "لا يمكن لهذه التدابير تحقيق النتائج المرجوة إلا بتعاون الجميع".

وأكد ممثل المنظمة دعمها المستمر وتعاونها مع السلطات الصحية في العراق وإقليم كردستان لضمان نجاح تدابير مكافحة فيروس كورونا.