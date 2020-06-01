رئيس وزراء أرمينيا مصاب بكورونا.. "قررت خوض المواجهة"

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، أن نتائج فحوصه الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وقال باشينيان: "لم تظهر علي أي أعراض.. قررت أن أخضع للفحص إذ قررت خوض المواجهة". وأضاف أن أسرته بالكامل أصيبت بالعدوى.

وقال إنه ربما انتقلت إليه عدوى الفيروس خلال اجتماع عمل، وانتقل الفيروس منه إلى باقي أسرته.

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وأكد باشينيان أنه سيواصل العمل من مكتبه قدر الإمكان.

وسجلت أرمينيا، البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، 9402 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى يوم الاثنين و139 وفاة. وقد تعافى 3402 شخص من فيروس كورونا في أرمينيا.

وعلى مستوى العالم، أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 370 ألفا و261 شخصاً منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 6113340 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 2520800 شخص على الأقل.