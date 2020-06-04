1581 إصابة بكورونا في قطر.. والأردن يخفف إجراءات الإغلاق

تشهد معظم الدول العربية انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة يومياً، وسط ارتفاع في عدد حالات الشفاء في أغلب البلدان. إلا أن بعض الدول تشهد وضعاً استثنائياً، حيث تعرف زيادة في عدد الإصابات الجديدة.

قطر.. 1581 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الحالات إلى 63741.

كما سجلت 1926 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفعه عدد المتعافين إلى 39468.

وشهدت قطر في المجمل 45 حالة وفاة من كورونا.

عُمان.. حالات الشفاء 3451

وأعلن وزير الصحة في سلطنة عُمان اليوم الخميس تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 14316.

كما وصل عدد المتعافين من كورونا في سلطنة عمان إلى 3451 حالة، أما الوفيات فبلغت 67 حالة.

الإمارات.. 659 إصابة جديدة

وفي الإمارات، أعلنت ‏وزارة الصحة إجراء أكثر من 54 ألف فحص لكورونا، فرصدت 659 إصابة جديدة.

كما تم تسجيل 419 حالة شفاء إضافية و3 حالات وفاة جديدة، بسبب مضاعفات المرض.

الجزائر.. 98 إصابة

وفي الجزائر، تم تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9831.

كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 681.

أما حالات الشفاء الجديدة فبلغت 79، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 6297.

الكويت.. 1472 حالة تعافٍ إضافية

موضوع يهمك أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء معاودة التجارب السريرية حول الهيدروكسي كلوروكين بعد تسعة أيام على تعليقها إثر نشر... الصحة العالمية تستأنف التجارب حول هيدروكسي كلوروكين فيروس كورونا

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 1473 من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 17223.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29921 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 236.

السودان.. 189 إصابة جديدة

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها سبع حالة وفاة.

كما تماثلت 86 حالة للشفاء من كورونا في السودان.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 5499 حالة، متضمنة 314 حالة وفاة، و1711 حالة تعافٍ.

فلسطين.. 4 إصابات جديدة

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 3 منها في برطعة بمحافظة جنين (وهم أطفال سيدة أعلن أمس عن إصابتها، وأعمارهم 2 و5 و6 سنوات)، إضافةً إلى سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً في قطاع غزة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 640 حالة.

كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة في فلسطين، ما يرفع حصيلة حالات التعافي من كورونا إلى 532 حالة.

المغرب.. 329 حالة شفاء إضافية

وفي المغرب، تم تسجيل 329 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ما يرفع مجموع حالات التعافي إلى 7195.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا في المغرب، في آخر 24 ساعة، ليصل مجموع الوفيات إلى 208.

وتم تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، في آخر 24 ساعة، ما يرفع مجموع المصابين إلى 8003.

لبنان.. 50 إصابة جديدة

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 إصابة إضافية بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1306.

كما تم تسجيل حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في لبنان، ما يرفع عدد المتوفين إلى 28.

أما حالات الشفاء من كورونا في لبنان فبلغت 731.

تخفيف القيود في الأردن

وسجل الأردن اليوم 8 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 765. كما تم تسجيل 5 حالات شفاء إضافية.

في سياق آخر، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، أن البلاد تدخل "المستوى معتدل الخطورة ابتداءً من السبت".

وأعلنت عن "فتح المساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات" وعن "فتح الحضانات والمطاعم والمقاهي وفق ضوابط وقيود"، بالإضافة لعودة العمل في الأندية وعودة الفعاليات الرياضية بدون جمهور.

كما ستفتح الفنادق والنزل والمواقع السياحية، فيما سيتم السماح بالطيران الداخلي.

كما تم إلغاء أيام الحظر الشامل في الأردن، وباتت الحركة مسموحة من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل يومياً. أما عمل المنشآت فيعاود بين من السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء يومياً.

كما تم السماح بالتنقل بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات، وإيقاف العمل بنظام "الزوجي والفردي".

وشددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تخضع للمراجعة المستمرة وترتبط بالحالة الوبائية ومؤشرات الخطورة الصحية.