778 إصابة بكورونا في عُمان.. و1472 حالة شفاء في الكويت

تشهد معظم الدول العربية انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة يومياً، وسط ارتفاع في عدد حالات الشفاء في أغلب البلدان. إلا أن بعض الدول تشهد وضعاً استثنائياً حيث تعرف زيادة في عدد الإصابات الجديدة.

عُمان.. حالات الشفاء 3451

وأعلن وزير الصحة في سلطنة عُمان اليوم الخميس تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 14316.

موضوع يهمك أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء معاودة التجارب السريرية حول الهيدروكسي كلوروكين بعد تسعة أيام على تعليقها إثر نشر... الصحة العالمية تستأنف التجارب حول هيدروكسي كلوروكين فيروس كورونا

كما وصل عدد المتعافين من كورونا في سلطنة عمان إلى 3451 حالة، أما الوفيات فبلغت 67 حالة.

الكويت.. 1472 حالة تعافٍ إضافية

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 1473 من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 17223.

فلسطين.. 4 إصابات جديدة

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 3 منها في برطعة بمحافظة جنين (وهم أطفال سيدة أعلن أمس عن إصابتها، وأعمارهم 2 و5 و6 سنوات)، إضافةً إلى سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً في قطاع غزة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 640 حالة.

كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة في فلسطين، ما يرفع حصيلة حالات التعافي من كورونا إلى 532 حالة.