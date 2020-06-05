الإمارات تضبط مخالفي التعليمات الخاصة بكورونا وتنشر صورهم

قال المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة بالإمارات العربية المتحدة، إنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19 " والحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة تم ضبط عدد من مخالفي تلك التعليمات في الدولة من جنسيات مختلفة، فيما أشار مراسل العربية إلى نشر صور المخالفين لأول مرة.

وأوضح المتحدث أن أوجه المخالفات المرتكبة من قبل المخالفين تعددت بين عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشآت الخاصة بمجال الحجر الصحي، والخروج من المنازل في أوقات الحظر المعلن عنها، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي ومخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين، ومخالفة منع وتقييد التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة والمزارع والعزب، وأخيرا مخالفة مسؤولي الشركات لعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المنشآت الخاصة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير محاضر بالمخالفات التي ارتكبوها وتتراوح الغرامة المقررة لتلك المخالفات ما بين ثلاثة آلاف و خمسين ألف درهم وفقاً لطبيعة المخالفة.

موضوع يهمك استمراراً لتصريحاته المثيرة للجدل، قال المرشح الرئاسي ونائب الرئيس الأميركي السابق جوزيف بايدن جونيور متحدثاً إلى مجموعة... تصريحات جديدة مثيرة للجدل لجو بايدن أميركا

وتهيب النيابة العامة بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض" كوفيد 19 " حرصا منها على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة "كوفيد 19" على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".