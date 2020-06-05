السعودية: 2591 إصابة كورونا وتعافي 1651 خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن وفاة 31 شخصاً جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصاً.

وأكدت الوزارة رصد 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (719)، تليها جدة (459) ومكة المكرمة (254) والمدينة المنورة (129) والهفوف (102).

وتماثل 1651 شخصا للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، لصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصا.

وكانت الصحة السعودية قد أعلنت، الخميس، عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وكشفت عن 806 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 68,965 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 611 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في السعودية إلى 93,157 حالة.

فيما بلغت الإصابات الأربعاء 2171 حالة توزعت في مختلف المدن والمناطق، كما تم تسجيل تعافي 2369 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تغطي الفترة إلى 20 يونيو 2020م.

وأوضح المصدر أن البروتوكولات الوقائية الإضافية تشمل قطاعات (المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة ـ تأجير السيارات، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع).

وشددت على إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل في الأماكن العامة.

وإقفال صالات الأكل الجماعي والاستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.

والصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.

وتخصيص غرفة عزل في المبنى، وتطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام.