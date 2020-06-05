الصحة العراقية تسجل 1006 إصابات جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وأفادت الوزارة أنه تم فحص 9642 شخص في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للأشخاص الذين خضعوا للفحص منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٢٨١٩٠١.

ووقوفا على آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا كوفيد-19 في دولة الكويت، فقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 723 حالة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وسجل في الأردن الجمعة 19 إصابة جميعها قادمة من الخارج، منها 16 إصابة لسائقي شاحنات على الحدود البرية، و حالتان من جنسية عربية قادمين من اليمن إلى جانب إصابة لأردني من المحجور عليهم في الفنادق ضمن رحلات من تقطعت بهم السبل، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الأزمة إلى 784.

وتعافت، الجمعة، 5 حالات وخرجت من مستشفيات العزل بعد أن تماثلت إلى الشفاء .

يذكر أن الأردن أجرى أكثر من 213 ألف فحص منذ بداية الأزمة.

لا إصابات بتونس

أما في تونس فلم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1312.

بينما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية الخميس، تسجيل 39 إصابة جديدة حالة جديدة لمخالطين، و 8 حالات شفاء في العاصمة، و3 وفيات، بينها طفل عمره 7 سنوات.

وبحصيلة اليوم يصل العدد الإجمالي للمصابين 784 و37 وفاة أما حالات الشفاء فبلغ إجماليها 65 حالة.