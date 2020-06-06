كورونا يواصل القتل الجماعي في البرازيل وأميركا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل إلى 35026 حالة وحالات الإصابة المؤكدة إلى 645771 حالة.

وقد هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية إذا لم تكف عن أن تكون "منظمة سياسية متحيزة".

وقال أيضا بولسونارو في تصريحات للصحفيين بثتها محطة (سي.إن.إن برازيل) إن عقار هيدروكسي كلوروكوين "عاد" بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته.



ويؤيد بولسونارو استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا المستجد رغم عدم وجود دليل علمي على كفاءته.

922 وفاة بكورونا في أميركا خلال يوم

وإلى ذلك، سجّلت الولايات المتّحدة مساء الجمعة 922 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 109 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (السبت 00,30 بتوقيت غرينتش) الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى 1,894,000 مصاب. وأُعلن تعافي 491 ألف شخص.

والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/مارس.

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وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ـ392.878 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، الجمعة.

وتم تسجيل أكثر من 6.696.690 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وتعافي 2.886.800 مصاب على الأقل من هذه الحالات.