724 حالة شفاء من كورونا بالإمارات.. و1252 إصابة بالعراق

ترصد معظم الدول العربية إصابات جديدة بفيروس كورونا بشكل شبه يومي، مع تفاوت كبير في الأرقام المسجلة بين البلدان، حيث لا تزال يشهد بعضها ذروة الوباء، بينما انحسرت العدوى بشكل شبه تام في دول أخرى. في المقابل ترتفع يومياً أعداد المتعافين من كورونا في أنحاء الوطن العربي.

الإمارات.. 626 إصابة جديدة

وأعلنت الإمارات اليوم تسجيل 626 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 38268.

كما تم تسجيل 724 حالة شفاء إضافية من كورونا في الإمارات، ما يرفع عدد المتعافين إلى 21061.

في المقابل تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 275.

العراق.. 33 حالة وفاة إضافية

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 1252 إصابة جددية بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 11098.

كما تم تسجيل 331 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 4904.

وسجلت وزراة الصحة العراقية 33 حالة وفاة إضافية بكورونا، ما يرفع عدد المتوفين إلى 318.

الأردن.. 11 إصابة جديدة

من جهته، سجّل الأردن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 795.

كما سجّل الأردن 15 حالة شفاء إضافية من كورونا اليوم.

السودان.. 14 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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كما أعلن السودان أيضا عن 14 حالة وفاة إضافية بكورونا، بينما تعافى 99 شخصاً من المرض.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في السودان إلى 5865، بينما عدد الوفيات وصل إلى 347، أما حالات التعافي فبلغت 1424.

لبنان.. 8 إصابات

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1320 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن "عدد حالات الشفاء من الفيروس لا يزال مستقراً عند 768 حالة".

كما تمّ تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بكورونا في لبنان إلى 29.

سلطنة عمان.. 930 إصابة

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمال إلى 16016 حالة.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية بكورونا في عُمان، ليبقى عدد المتوفين 72.

وفي المجمل شهدت سلطنة عُمان 3451 حالة شفاء من كورونا.

الجزائر.. 155 إصابة

وفي الجزائر، بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفیروس كورونا 10.050 إصابة بینھا 698 وفاة و6631 متعافيا إلى غاية مساء الیوم السبت.

يأتي هذا بعد تسجیل 115 إصابة جديدة و8 وفیات و178 حالة شفاء في الساعات الـ24 الأخیرة.

البحرين.. وفاة وافد

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة "لوافد يبلغ من العمر 46 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا".

الكويت.. 1005 متعافين جدد

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 1005 حالة إضافية من كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 19282.

كما تم تسجيل 487 إغصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت، وبذلك يصبح المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 31131.

وقد جرى تسجيل 10 حالات وفاة إضافية ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

المغرب.. 47 إصابة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 47 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7315.

كما تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 8151.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، ليبقى عدد المتوفين 208.