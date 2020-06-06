151 إصابة جديدة بكورونا في السودان.. و14 حالة وفاة

ترصد معظم الدول العربية إصابات جديدة بفيروس كورونا بشكل شبه يومي، مع تفاوت كبير في الأرقام المسجلة بين البلدان، حيث لا تزال يشهد بعضها ذروة الوباء، بينما انحسرت العدوى بشكل شبه تام في دول أخرى. في المقابل ترتفع يومياً أعداد المتعافين من كورونا في أنحاء الوطن العربي.

السودان.. 14 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

موضوع يهمك نشرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تحديثا لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من... منظمة الصحة تشدد على استخدام الكمامات فيروس كورونا

كما أعلن السودان أيضا عن 14 حالة وفاة إضافية بكورونا، بينما تعافى 99 شخصاً من المرض.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في السودان إلى 5865، بينما عدد الوفيات وصل إلى 347، أما حالات التعافي فبلغت 1424.