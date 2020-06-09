مسؤول إيراني: واحد من كل خمسة قد يكون أصيب بكورونا

ذكرت قناة العالم على تليجرام أنه تم تسجيل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران و74 وفاة.

وفي الإطار نفسه، رجح مسؤول إيراني في قطاع الصحة اليوم الثلاثاء أن يكون إيراني من كل خمسة على الأقل أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وقال إحسان مصطفوي أحد أعضاء فريق العمل المكلف بمكافحة كوفيد-19 "نحو 15 مليون إيراني ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، وهذا يعني أن الفيروس أقل فتكا بكثير مما اعتقدنا أو اعتقد العالم"، وفقا لما نقلت عنه وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء.

ويمثل العدد 18,75 بالمئة من عدد سكان إيران الذي يتجاوز 80 مليون نسمة. وأشار مصطفوي في ذلك إلى اختبارات أمصال الدم لتحديد الأجسام المضادة لدى أشخاص تعافوا من المرض. وتختلف هذه الاختبارات عن اختبار فحص وجود كورونا (بي سي آر).

وقالت إيران إنها أجرت حتى الآن أكثر من مليون اختبار بي.سي.آر "لتأكيد" الإصابات والإبلاغ عنها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 8425 وفاة، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 175,927.

وتم تعيين لاري متحدثة باسم وزارة الصحة الثلاثاء خلفا لكيانوش جهانبور، وفقا لبيان للوزارة.

ودعا الوزير سعيد نمكي المتحدثة إلى "تجنب تسييس" القضايا والتنسيق معه "قبل الإدلاء بأي تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي أو لوسائل الإعلام"، بحسب البيان.

وتعرض جهانبور لانتقادات في آذار/مارس بعدما قال إن أرقام الصين المتعلقة بكوفيد-19 "نكتة سيئة". وهوجم من سفير الصين لدى طهران تشانغ هوا على تويتر، ما اضطره للتراجع عن موقفه مشيدا بدعم بكين لطهران خلال أزمة الوباء.

وكانت إيران أوصت الاثنين مواطنيها بوضع الكمامات في الأماكن العامة، بعد أن سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا يوميا في هذا البلد الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال جهانبور خلال مؤتمره الصحافي الذي نقله التلفزيون الإيراني "على كل شخص وضع كمامة عند الدخول إلى متجر أو أي مكان آخر يصعب فيه احترام التباعد الاجتماعي".

ومنذ الإعلان الرسمي عن أولى الحالات في شباط/فبراير، تسعى طهران لوقف تفشي الفيروس بدون أن تفرض عزلا على السكان.