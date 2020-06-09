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إيران.. 2095 إصابة جديدة بكورونا و74 وفاة

المصدر: دبي - العربية.نت
من إيران - أرشيفية
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ذكرت قناة العالم على تليجرام أنه تم تسجيل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران و74 وفاة.

وأوصت إيران الاثنين مواطنيها بوضع الكمامات في الأماكن العامة، بعد أن سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا يوميا في هذا البلد الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

كورونا - إيران كورونا - إيران

وأعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة 70 وفاة إضافية الاثنين جراء الفيروس و2403 إصابات جديدة يومية.

وقال خلال مؤتمره الصحافي الذي نقله التلفزيون الإيراني "على كل شخص وضع كمامة عند الدخول إلى متجر أو أي مكان آخر يصعب فيه احترام التباعد الاجتماعي".

ومنذ الإعلان الرسمي عن أولى الحالات في شباط/فبراير، تسعى طهران لوقف تفشي الفيروس بدون أن تفرض عزلا على السكان.

كلمات دالّة

#إيران, #كورونا
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