1721 إصابة بكورونا في قطر.. و22 وفاة بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية على فيسبوك تسجيل 787 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي 14268. وأضافت أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 392.

وفي الأردن، سجلت السلطات اليوم 14 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الأزمة إلى 845. كما تم تسجيل تماثل 30 حالة للشفاء.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 4 أطفال، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 661 إصابة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية على تويتر تسجيل 1721 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 712 إصاية جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة شفاء 920 حالةمن فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 22162.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 280 حالة.



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1368.

وفي المغرب، تم تسجيل 85 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا في المغرب، في آخر 24 ساعة، ما يرفع مجموع حالات التعافي إلى 7493. كما تم تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصيل مجموع الوفيات في المغرب إلى 210. كما تم تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع مجموع المصابين في المغرب إلى 8437.