وفيات كورونا تلامس 407 آلاف بالعالم.. والإصابات تفوق 7 ملايين

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 406,466 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,130,550 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,124,800 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 111,007 وفيات من أصل 1,961,185 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 518,522 شخصًا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها 40,597 وفاة من أصل 287,399 إصابة تليها البرازيل مع 37,134 وفاة من أصل 707,412 إصابة ثمّ إيطاليا مع 33,964 وفاة (235,278 إصابة)، وفرنسا مع 29,209 وفاة (191,185 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,043 إصابة (ثلاث حالات جديدة بين الاثنين والثلاثاء) تعافى منها 78,351 شخصاً.

وأحصت أوروبا الثلاثاء حتى الساعة 11,00 ت غ، 184,256 وفاة من أصل 2,057,429 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 118,900 (2,057,429 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 67,114 وفاة (1,360,947 إصابة)، وآسيا 19,996 وفاة (712,983 إصابة) والشرق الأوسط 10,715 وفاة (491,006 إصابة) وإفريقيا 5354 وفاة (197,823 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8648 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.